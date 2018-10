Incontro “Guido Ceronetti: lo scrittore antipopulista che amava Albenga”

Il Centro Pannunzio in collaborazione con il D.L.F. di Albenga e la Clinica San Michele propone venerdì 12 ottobre presso la sala al terzo piano di Palazzo Oddo alle ore 17:30 un incontro per ricordare l’importante figura di Guido Ceronetti, recentemente scomparso.

“Guido Ceronetti: lo scrittore antipopulista che amava Albenga” è il titolo dell’evento, patrocinato dal Comune, in cui si porrà l’accento non solo sulla sua produzione multiforme di poeta, filosofo, scrittore, giornalista e regista teatrale ma anche sul suo speciale legame con la città in cui soggiornò diverse volte.

Interverranno i professori Pier Franco Quaglieni, Nicola Nante e Gianni Ballabio, che attraverso le riflessioni, i ricordi, le poesie e le analisi di Ceronetti autore e traduttore aiuteranno a completare il ritratto di “quest’uomo di cultura davvero unico e irripetibile, protagonista della vita culturale italiana per 70 anni, sempre su una linea coraggiosamente anticonformista”, come afferma Quaglieni, che gli fu amico. Alcuni brani significativi dell’autore saranno letti da Simonetta Pozzi.

Al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco.