Incontro di formazione “Il contratto di lavoro giornalistico per l’online”

Il lavoro giornalistico in rete è giornalismo. Come tale va regolamentato e tutelato come avvenuto in passato per le esperienze prima sperimentali e poi stabilizzate dell'”online” dei medi e grandi gruppi editoriali. Esistono oggi migliaia di testate giornalistiche online, non tutte “serie”, non tutte rispettose delle regole e dei diritti e doveri dei giornalisti.

A questo mondo e a chi vi lavora è diretta l’esperienza del contratto per le piccole realtà editoriali online, un mondo dove anche troppo spesso la concorrenza, l’arrivare per primi a pubblicare una notizia senza troppe verifiche o mediazioni deontologiche esplode anche in polemiche, colpi bassi, accuse, esposti tra giornalisti, dimenticando sia le regole deontologiche con i principi di solidarietà ordinistici sia la tutela dei diritti dei giornalisti sul piano contrattuale e sindacale.

Saranno questi i temi dell’incontro di formazione “Il contratto di lavoro per l’online in relazione al contratto nazionale di lavoro giornalistico. La concorrenza e la solidarietà, questione anche deontologica” che si terrà presso il CONI Point in via Paleocapa 4 a Savona. Interverranno Alessandra Costante, vicesegretaria ligure della Federazione Nazionale Stampa Italiana, Fabio Azzolini, consigliere nazionale FNSI, e Marcello Zinola, responsabile della formazione dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria.