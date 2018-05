Incontro del Circolo di Lettura Finalese

Il Circolo di Lettura Finalese indica le nuove letture per l’incontro che avverrà lunedì 14 maggio sera. Le proposte, molto ricche, rimarranno valide anche per il mese di giugno.

“L’astrologo quantistico” di Michael Brooks (Bollati Boringhieri)

L’autore, considerato il più acuto divulgatore scientifico che ci sia in circolazione, riporta in vita Girolamo Cardano, uno strano genio rinascimentale, e dialogando con lui ci insegna le basi della matematica quantistica sulle frontiere della fisica, costruendo un libro assolutamente originale che non ha eguali nella divulgazione scientifica.

“Le assaggiatrici” di Rosella Pastorino (Feltrinelli)

Il romanzo racconta la storia vera della donna che doveva assaggiare i cibi di Hitler per accertare che non fossero avvelenati. Un privilegio e una condanna: pagata per mangiare cibi prelibati mentre la popolazione moriva di fame.

“Quello che l’acqua nasconde” di Alessandro Perissinotto (Piemme)

L’autore torna a proporci un nuovo viaggio tra le rovine del nostro passato recente e farci esplorare le memorie rimosse. Un romanzo, ambientato a Torino, che ha la struttura di un thriller.

“La roccia di Brighton” di Graham Greene (Garzanti)

Un romanzo, quasi un thriller, sulla malavita e al tempo stesso una sfida alla dottrina della Chiesa circa la natura del peccato e le basi della morale. Le opere dell’autore esplorano la morale ambivalente, le questioni politiche del mondo moderno e la libertà dell’individuo nella società.