Incontro – conferenza “Ho’oponopono e le parole di Gesù”

“Ho’oponopono e le parole di Gesù”, incontro – conferenza a cura di Marco Giordano.

Marco Giordano sovente cita, nei suoi seminari, gli insegnamenti di Gesù, così affini per semplicità e immediatezza alla pratica di Ho’Oponopono, che diventa così uno strumento spirituale universale e senza tempo.

“Ho’Oponopono” significa “rimettere le cose al posto giusto” e far sì che ognuno diventi il vero protagonista della propria vita. È una tecnica molto antica e per la sua semplicità è accessibile a tutti. Ci dona gli strumenti per pulire alla radice e liberare le vecchie memorie e credenze che ci ostacolano e non ci permettono di vivere in salute, nell’abbondanza e in piena felicità. Come un’onda Ho’Oponopono si sta diffondendo in tutto il mondo ed è uno degli strumenti più efficaci per accompagnare il genere umano nel suo cammino evolutivo.