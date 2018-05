Incontro con Roberto Settembre e presentazione di “Pulizia etica”

Incontro con Roberto Settembre e presentazione del romanzo “Pulizia etica” (Robin&sons). Introduce il professor Felice Rossello. Quattro storie sulla terza età e soprattutto sulla politica, che (quando non ce ne interessiamo) si interessa di noi e lo può fare in modo brutale.

I protagonisti dei quattro racconti sono tutti uomini in pensione che non amano la politica e vorrebbero vivere l’ultima parte della loro esistenza nella quiete di quanto hanno saputo tesaurizzare attraverso la loro vita di lavoro. Ma hanno due grandi colpe: sono anziani e hanno un reddito discreto, frutto del lavoro e della meritata pensione. E le due colpe non sono perdonabili e infatti la politica non perdona.

Le quattro storie evidenziano come le coscienze, sapientemente manipolate, si corrompano in funzione degli interessi di potere di chi usa il populismo nelle sue forme più bieche.

Roberto Settembre è scrittore ed ex giudice della Corte di Appello di Genova (estensore della sentenza di secondo grado sui fatti della Caserma di Bolzaneto in occasione del G8 del 2001). Ha scritto per Einaudi “Gridavano e piangevano”, pubblicato nel 2014.