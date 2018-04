Incontro con lo scrittore Lorenzo Beccati

Incontro con lo scrittore e autore di “Striscia la notizia” Lorenzo Beccati e presentazione del romanzo giallo “L’ombra di Pietra” (Editore De Agostini). Introduce Renata Barberis.

Genova 1606. Una spaventosa figura vestita di nero, il volto nascosto dietro una maschera da rapace, si muove nelle tenebre e miete vittime utilizzando uno strano micidiale cappio. Negli stessi giorni il pittore fiammingo Rubens, ospite presso Palazzo Doria, scompare nel nulla facendo temere il peggio. Se l’indagine ufficiale sul feroce assassino è affidata al Bargello e ai suoi birri, che brancolano nel buio, quella sull’artista richiede rapidità e discrezione per evitare imbarazzi ad una delle famiglie più potenti della città.

Ecco perché delle ricerche viene incaricata dal Doge e in gran segreto la persona più scaltra in circolazione ma anche la più pericolosa: una donna che non ha paura di niente. È Pietra, la rabdomante: la sua intelligenza le ha procurato molti nemici ma è a lei che tutti si rivolgono per risolvere i misteri più intricati.

Insieme ad Antonio Ricci, Lorenzo Beccati ha ideato programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana, tra gli altri “Drive-in” e “Paperissima”. Ha scritto sceneggiature di film, opere teatrali e romanzi di successo.