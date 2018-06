Incontro con Il Personaggio: “u megu” Franco Gervasio

Il dottor Franco Gervasio, 90 anni ben portati, è un autentico personaggio. L’associazione La Fornace ha deciso di dedicargli uno dei suoi appuntamenti nella sede della struttura. Ad Albissola Marina lo conoscono come “u sciu megu”, titolo ben meritato da Gervasio, che nel 1954 fu il primo albissolese laureato in Medicina e Chirurgia. In una recente intervista, pubblicata nel volume “La vita di un uomo – La storia di un paese”, ha ricordato:

Avrei voluto e potuto proseguire con la specializzazione in Cardiologia al Gaslini ma ero troppo consapevole dei sacrifici fin lì fatti dalla mia famiglia ed ero ansioso di provvedere a me stesso. Così partii per il servizio militare. Al momento del congedo mi fu proposto di seguire la carriera militare. Ancora una volta scelsi di rinunciare: troppo grande l’amore per la mia famiglia e la mia Albissola. Tornai a casa e cominciai a fare il medico.

Questo è solo un assaggio di quello che il dottor Gervasio, intervistato da Franca Minetti con la collaborazione di Elda Dell’Amico Nicolini, racconterà alla Fornace. Di cose da esporre ne avrà tante. Di fede repubblicana (intesa anche come adesione al partito di La Malfa, Biasini, Spadolini) ma soprattutto fervente mazziniano fin dai tempi del liceo, fu a lungo amministratore del Comune di Albissola Marina e sindaco dal 1982 al 1992. Ama definirsi “semplice cittadino innamorato del mio paese”. Un altro amore è quello da tifoso per il Genoa.