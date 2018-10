Incontro “Alzheimer: come riconoscerlo, come gestirlo”

Venerdì 26 ottobre alle ore 17:30 presso il MuDA Centro Esposizioni di via dell’Oratorio si svolgerà un incontro promosso dall’Associazione Amici della Casa di Riposo “Caterina Corrado” di Albissola Marina dal titolo “Alzheimer: come riconoscerlo, come gestirlo”.

I relatori saranno Gianfranco Gianfranco, presidente dell’associazione e psicologo, Marcello Manzino, neurologo dell’Ospedale San Paolo di Savona, Cristina Moresco per Cooperativa Punto Service – che gestisce la casa di riposo, Alessandra Zampieri, che porterà la propria testimonianza personale. Gli argomenti trattati saranno riconoscere i primi sintomi, gestire un famigliare ammalato, gli aspetti giuridici, le risorse disponibili (centri diurni) e le terapie farmacologiche, le esperienze dei familiari.

L’incontro affronta il tema dell’Alzheimer, una malattia che non tocca solo il malato ma sconvolge la vita di chi gli è accanto. L’incontro è pensato proprio per i parenti, gli amici cari e per chiunque si trovi a gestire una persona che progressivamente sprofonda in questa malattia. Non è quindi un convegno per addetti ai lavori ma un momento di approfondimento adatto a tutti.

Questa è la seconda iniziativa dell’associazione che celebra la Giornata dell’Alzheimer. La prima si era svolta il 22 settembre, a ridosso della giornata organizzata presso la casa di riposo ed era rivolta soprattutto agli ospiti sul tema della memoria con annesse attività di animazione a cura dei soci dell’associazione.