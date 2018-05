“Incontriamoci in Giardino” a Villa della Pergola

I Giardini di Villa della Pergola si colorano di diverse sfumature di blu, azzurro e bianco grazie alle fioriture degli Agapanthus, i cui fiori si dispongono a formare pennellate ricche di colore simili alle onde del mare. Una collezione unica in Europa per numero e qualità che conta oggi oltre 430 varietà diverse.

I Giardini di Villa della Pergola aderiscono a “Incontriamoci in Giardino”, iniziativa di APGI Associazione Parchi e Giardini organizzata in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale d’Italia. L’evento è pensato per avvicinare il grande pubblico a scoprire la ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani.

Il parco sarà aperto al pubblico per le visite guidate su prenotazione, un’occasione imperdibile per conoscere i 22mila metri quadrati di questo rigoglioso giardino inglese con un’impareggiabile vista sul mare.