“Incontri di…vini” – Le cantine si incontrano a Savona

Go Wine, associazione nazionale di consumatori turisti del vino, in collaborazione con i soci del Club Go Wine di Savona, organizza presso Mare Hotel e Ristorante “A Spurcacciunn’a” in via Nizza 41 la settima edizione dell’evento autunnale di degustazione in città “Incontri di…vini”. Un banco d’assaggio sfizioso che presenta un ideale incontro fra cantine liguri e di altre regioni.

Nel corso della serata il Club Go Wine di Savona assegnerà alcuni riconoscimenti a locali del gusto di Savona e dintorni che si sono in particolare distinti per la diffusione della cultura del vino.

Le aziende al banco d’assaggio

Alessandri Massimo – Ranzo (Im); A’Maccia – Ranzo (Im); Boschis Francesco – Dogliani (Cn); Bricco Maiolica – Diano d’Alba (Cn); Ca ed Curen – Mango (Cn); Cantina Casanova – Finale Ligure (Sv); Cascina delle Rocche di Moncucco – S. Stefano Belbo (Cn); Cascina Mucci – Roddino (Cn); Erede di Chiappone Armando – Nizza Monferrato (At); Eredi Conte Otto Barattieri – Vigolzone (Pc); La Fusina – Dogliani (Cn); San Marzano Vini – San Marzano (Ta); G.D. Vajra – Barolo (Cn).

Il banco d’assaggio si svolge con orario 17 – 22. Alle ore 18 si terrà una breve presentazione dell’evento e la consegna dei riconoscimenti ad alcuni locali liguri. Il costo della degustazione per il pubblico è di € 15 (€ 10 riduzione Soci Go Wine).

Per una migliore accoglienza è consigliabile confermare la presenza alla serata e il numero di eventuali accompagnatori all’Associazione Go Wine telefonando al numero 0173364631 oppure inviando un fax al numero 0173361147 oppure un’e-mail a stampa.eventi@gowinet.it entro le ore 12 di lunedì 12 novembre.