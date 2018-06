Incontri a La Maison Jolie

Una serie di incontri per saperne di più sulla giusta alimentazione, sui vini da abbinare al cibo, sul modo giusto per ricevere gli ospiti in occasioni importanti e la presentazione di un libro che partendo da ricette racconta storie di vite.

Sono questi gli argomenti che verranno affrontati il venerdì presso La Maison Jolie in via Colombo 68, negozio di articoli per la casa, oggettistica d’arredo e i pittoreschi abiti della bella Positano, che ha da poco aperto nel centro storico di Albisola Superiore come piccola appendice della boutique L’Ostrica.

Questi gli incontri in programma: