Inaugurazione della Stagione degli Eventi Estivi

Con l’estate alle porte Millesimo si lascia alle spalle la frescura di una primavera piovosa e si prepara a scendere per le strade del borgo. Sabato 16 giugno si inaugura la stagione di eventi per un calendario adatto a grandi e piccini, all’insegna del volontariato e della beneficenza.

Si comincia alle ore 17 in piazza Italia con “Diversamente Open2”, la seconda edizione dell’evento promosso per far conoscere al pubblico l’attività svolta dall’associazione nata con lo scopo di organizzare attività in favore disabili, malati e anziani, in cui sarà possibile assistere all’esibizione del Gruppo Storico di Millesimo “La Fenice del Vasto”, ai suggestivi voli vincolati in mongolfiera e al concerto degli Smogmagika.

Con lo stand enogastronomico “Pasta, basta e…” si potrà cenare a partire dalle ore 19.

Poco distante, dall’alto della suggestiva cornice di Villa Scarzella, l’Associazione Terre di Bormia in collaborazione con l’associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri alle ore 20 offrirà ai visitatori un bicchiere di benvenuto, accompagnandoli in un tour guidato del giardino del Castello e della Villa, al termine della quale verrà proiettato il film “The new wild”.

Seguiranno la replica del cortometraggio diretto da Sandro Bozzolo “Lunga la strada di crinale 661/La Pedaggera”, un dibattito sulle tematiche toccate dalla rassegna e l’accensione della fiamma propiziatoria per Madre Terra.

Alle 21 in uno degli altri punti più noti e di maggior interesse del paese, la Chiesa Santa Maria extra Muros, ci sarà invece il concerto benefico nel quale si esibiranno i Cori A.N.A. Sulle note del lago – Sezione Savona e e CeT Allievi – Milano ad allietare gli spettatori, i quali potranno contribuire alla raccolta fondi a favore de La Band degli Orsi, associazione di volontariato che ha come missione il miglioramento dell’accoglienza dei piccoli ospiti dell’Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova e dei loro familiari.