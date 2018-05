Il Museo della Ceramica presenterà la nuova installazione permanente dell’opera “Ceramica per l’Antropocene” di Francesca Perona. Contestualmente si illustrerà al pubblico il riallestimento in corso al museo nonché l’opera “Corrado Levi plays Cello” dell’artista Vincenzo Cabiati, appena entrata a far parte della collezione. Saranno presenti gli artisti.

Prevista una visita guidata gratuita al Museo della Ceramica MUSA – Museo d’Arte di Palazzo Gavotti.