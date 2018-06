Inaugurazione del progetto “StuzzicArte” al Bar Pilar

Sabato 16 giugno alle ore 19 inaugura il nuovo spazio ristoro con vetrine dedicate alla ceramica dello storico Bar Pilar di Albisola Superiore in piazza Matteotti 7. L’ampliamento del locale permetterà di dare vita al progetto ​”StuzzicArte”​: si manterrà così viva l’antica caratteristica identitaria dello spazio, che fino a poco tempo fa vedeva all’opera Piera Giacchino, proprietaria della manifattura dedicata alla produzione di ceramiche in stile Mezzaro e Antico Savona.

Dando luogo ad un originale e tipico mix tra arte, artigianato e cucina si vuole continuare la stesura di una storia legata alla tradizione locale ma che ancora continua a riservarci incredibili sorprese. L’argilla, materia viva nel savonese e non solo, rappresenta un substrato culturale ancora ricco e attivo.

Affiancandola ad una realtà nota per gli abitanti e di passaggio per i numerosi turisti si vuole aggiungere “colore” ad un luogo che non ne è di certo carente: uno scorcio incastonato tra bellezze naturali, il mare visibile attraverso l’arco che incornicia la piazzetta, paesaggistiche, un borgo antico ed imbevuto di storie culinarie, offerte dal Pilar e dai locali che si affacciano lungo le vie limitrofe, e artigianali, con i laboratori ancora attivi nel centro storico.

Saranno quindi temporaneamente esposti nelle tre vetrine disponibili pezzi d’autore, sormontati dalle scritte realizzate tramite un lavoro collettivo: Pottery, Coffee, Corner, Pilar. Con cadenza regolare verranno ospitati i lavori di sempre nuovi artigiani e artisti, prevalentemente operanti sul territorio savonese e ligure, per offrire loro una vetrina privilegiata di accesso alla quotidianità cittadina. Prima maestranza coinvolta la giovane Beatrice Minuto in arte Arbanella Art.

Inoltre frequentando il locale, in particolare la sala dedicata al progetto, tramite la consultazione di libri e la presenza di brochure sarà possibile in ogni periodo dell’anno ritrovare informazioni legate alla tradizione ceramica locale, avvisi su eventi, manifestazioni e mostre e indicazioni su musei e luoghi di interesse storico artistico del territorio.

Il progetto è ideato da Ade e Guido, proprietari dei muri, curato e ripensato da Carlotta e Greta, unione di spirito pratico e creativo, realizzato in collaborazione con Carmine e Katia, instancabili sperimentatori gestori del Bar Pilar, e naturalmente possibile grazie all’adesione dei numerosi ceramisti.

Per aderire all’iniziativa scrivi a ​stuzzicarte.ceramica@gmail.com