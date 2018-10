In3pid Triathlon Offroad Varigotti – Gara di Triathlon MTB

Per il terzo anno consecutivo a Varigotti si svolgerà la tappa finale degli In3pid Multisports Events 2018. Tutti gli specialisti del Triathlon Off Road (in modalità singolo o a staffetta), la specialità multidisciplinare che prevede una prima frazione di nuoto in acque libere, la seconda in Mountain Bike e la terza prova di Trail Running, si ritroveranno sulla spiaggia della Baia dei Saraceni alle 12.30 di domenica 21 ottobre.

Da lì prenderà il via la prova di nuoto che porterà gli atleti a doppiare Punta Crena, offrendo a tutti coloro che vorranno essere spettatori, uno scorcio multicolore incredibile. La frazione natatoria terminerà in Piazza del Mare, da lì, una volta inforcate le bici a ruote grasse, salendo dalla impervia Strada Isasco, gli In3pidi affronteranno un giro molto tecnico, ma dall’ ineguagliabile fascino tutto tracciato sull’altipiano delle Manie.

La discesa su Varigotti sarà rapida e permetterà a tutti di prendere un respiro prima di indossare le scarpette e cimentarsi in una dura scalata di corsa che culminerà, passando per il sentiero del Pellegrino, con la visuale completa dell’intero litorale. La discesa tra gli ulivi dovrà essere controllata poiché impervia e tecnica, ma porterà tutti i futuri finishers a imprimere le ultime impronte sulla sabbia finissima per gli ultimi 500 metri di gara e tagliare il prestigioso traguardo.

Seguirà un Pasta Party servito dagli amici e co organizzatori di Varigotti Insieme, con i quali si rafforza ogni anno di più la collaborazione e la comunione di intenti nel promuovere, con le attività outdoor, tutto il territorio che ci circonda. Tra i sicuri protagonisti ci saranno molti savonesi, tanti atleti dal vicino Piemonte e sarà molto nutrita la presenza lombarda con i forti esponenti del Pool Cantù che difenderanno il titolo conquistato negli anni precedenti. Per alcuni di questi atleti, di interesse nazionale, In3pid Varigotti sarà la gara test prima della partenza per i campionati europei di Ibiza che si svolgeranno il week end successivo.

Il regolare svolgimento della gara si basa sulla collaborazione con le associazioni locali quali Varigotti Insieme, Finale Outdoor Resort, Blu Bike e la Lega Navale di Finale Ligure.

Modalità: SOLO (atleta singolo) & TEAM (staffetta a 2 o 3 atleti)

Distanze

1000 m Swimming

15 Km MTB

6 Km Trail Running

Informazioni generali

Ritrovo Gara: presso le Scuole Elementari di Varigotti

Apertura Segreteria Iscrizioni: dalle ore 9.00 alle ore 11:00

Apertura Zona Cambio: dalle ore 10.30 alle ore 11.45

Partenza Gara: ore 12.00 … nel meraviglioso borgo sul mare di VARIGOTTI, uno degli angoli più belli d’Italia

Iscrizioni

Iscrizione Singolo: SENIOR/MASTER: 35 € (quota agevolata a 30 € fino al 1 ottobre)

UNDER 23: 25 €

JUNIOR: 15 €

Iscrizione Staffetta: 15 € (per atleta)

I NON tesserati FITRI (sia singoli che staffettisti) dovranno sottoscrivere il Day Pass assicurativo secondo regolamento FITRI (a 20€ SINGOLO e 10€ Staffettista da versare il giorno della gara) come da regolamento federale 2017 (vedi link) presentando il certificato medico agonistico con scritto “Triathlon”.

Premiazioni

Primi 3 assoluti della gara SOLO Maschile e Femminile: premio in natura/tecnico

Primi 3 delle categorie FITRI Maschile e Femminile: premio in natura/tecnico

Prime 3 staffette MASCHILE, FEMMINILE e MISTA (almeno un componente femminile): premio in natura

Swim. La gara si svolge nello specchio d’acqua di fronte al borgo di Varigotti con uscita all’australiana a metà percorso. Si parte dalla spiaggia della Piazza del Mare nuotando paralleli al molo per raggingere la boa 1 che si lascia a destra. Poi si prosegue paralleli alla costa fino a raggiungere la boa 2 che si lascia a destra per poi nuotare verso riva dove si esce dall’acqua per poi rientrare ed effettuare un nuovo giro. Al termine del secondo giro si raggiunge la zona cambio posta nella Piazza del Mare.

Mountain Bike. Uscendo dalla ZC si attraversa la SS Aurelia e si prosegue lungo la strada che segue il tracciato della ex ferrovia. Dopo circa 1 Km si raggiunge la strada che sale ad Isasco e la si percorre fino ad intercettare il percorso della 24H di Finale Ligure (circa 4,5Km dalla partenza). Si prosegue lungo il tracciato della 24H fino alla vigna da dove si scende ancora verso il Quadrivio, da qui inizia la salita verso Bric dei Crovi (6Km) da dove inizia la discesa lungo il famoso Toboga della 24H. Raggiunta la località Ferrin si prosegue in single track lungo il tracciato della 24H fino al Campeggio la Foresta. Dal campeggio sempre per sentiero si segue sempre il tracciato della 24H fino a raggiungere la strada di Isasco da dove si scende su Varigotti. Percorso tecnico ed impegnativo con panorami su tutta la Riviera.

Trail Running. La lunghezza del percorso podistico è di circa 6 Km con 200 m di dislivello positivo. Si parte dalla zona cambio e salendo sul promontorio di Varigotti si raggiunge la chiesa di San Lorenzo; si prosegue sul sentiero panoramico del Pellegrino da cui su gode una spettacolare vista sull’antico porto della Baia dei Saraceni. All’altezza della Torre delle Streghe si intercetta il percorso della 24H di MTB di Finale Ligure, lo si percorre per circa 700 m Fino al Pian del Ferro per poi iniziare a scendere verso Varigotti lungo il percorso del Sentiero Balcone sul Mare. Raggiunto l’abitato di Varigotti si attraversa il centro storico per arrivare sulla spiaggia in prossimità della Zona Cambio.

Zona Cambio / Arrivo / Varie

La ZC si trova nella piazza del Mare a Varigotti.

L’arrivo è ubicato nei pressi della Zona Cambio.

Nella stessa zona si trovano le docce, i servizi, pasta party e premiazioni.

I parcheggi si trovano lungo il tracciato della vecchia ferrovia a 200 m dalla partenza.

Per tutti i servizi e i premi si ringrazia il Comune di Finale Ligure e l’associazione Varigotti Insieme.