“In Punta di Suono”, concerto straordinario del cantautore Ugo Mazzei

“In Punta di Suono“, la rassegna di musica e parole che ha come scenario la magia delle Grotte di Borgio Verezzi, ha riscosso un grande successo di pubblico tanto da coronare le tre date tra marzo e maggio con ospiti Vittorio De Scalzi, gli Gnu Quartet e Armando Corsi con un costante “tutto esaurito”.

Grande soddisfazione per il sindaco Renato Dacquino, gli organizzatori della Cooperativa Sociale Arcadia e il direttore artistico Massimo Schiavon. Una conferma per il turismo e per una delle eccellenze del territorio, il sito delle Grotte, dove in una rassegna musicale di altissimo valore qualitativo si ha avuto la possibilità di vivere i concerti con un’acustica e una scenografia uniche al mondo.

La fortunata onda di “tutto esaurito” e la forte richiesta del pubblico ha spinto gli organizzatori ad aggiungere una data in più alla rassegna. Venerdì 8 giugno si chiuderà questa prima edizione di “In Punta di Suono” con Ugo Mazzei, cantautore siciliano e storico collaboratore di Mogol.