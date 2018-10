“In fondo alla cantina” – Rassegna di eventi alla Casa Museo Jorn

In occasione del ponte legato alla festività del 1° novembre l’Associazione Culturale Amici di Casa Jorn organizza la rassegna autunnale “In fondo alla Cantina”. Passeggiando accompagnati da una guida esperta nella casa del danese Asger Jorn si potrà cogliere tutte le sfumature autunnali del giardino e scoprire segreti e curiosità sull’artista e sulla sua abitazione. Saranno ben sei i momenti dedicati a questa attività durante il lungo fine settimana. Un’esperienza adatta a tutte le età.

Per i più piccoli è previsto un laboratorio creativo durante il quale attraverso un percorso multisensoriale sarà possibile immergersi nella magia della Casa-Museo. L’attività partirà dall’esperienza diretta e partecipata di gioco negli spazi museali interni ed esterni, volta a stimolare la fantasia e incuriosire i più giovani. Si passerà poi alla seconda parte del laboratorio, una fase di sperimentazione e creatività chiamata “Crea il tuo mostro”. L’esperienza del gioco è pensata anche per i più grandi, che sabato 3 novembre potranno partecipare a Fuga dal Museo: un gioco di ruolo a squadre organizzato in collaborazione con l’Associazione Tagliate senza Frontiere.

Tra i vari eventi non mancheranno l’uva e il vino. Mercoledì 31 ottobre alle ore 17 sarà possibile partecipare alla presentazione del libro “Geodiversità dei vigneti liguri. La relazione tra paesaggio, suolo, vitigni e vino” di Gerardo Brancucci e Adriana Ghersi. Il testo esplora le forme dei paesaggi e dei vigneti per comprendere, attraverso un approccio multidisciplinare, le relazioni tra suolo, vitigno e vino.

Venerdì 2 novembre potrete assaggiare l’arte: partecipando a Tastin’ Paintings scoprirete i segreti di affascinanti capolavori attraverso le papille gustative.

PROGRAMMA

Geodiversità dei vigneti liguri. La relazione tra paesaggio, suolo, vitigni e vino

Presentazione del libro di Gerardo Brancucci e Adriana Ghersi.

Quando: 31 ottobre ore 17

Ingresso libero, a seguire al costo di 5 € degustazione di vini

Crea il tuo mostro

Esperienza Multisensoriale e Laboratorio Creativo Per bambini dai 4 ai 10 anni

Quando: 1 novembre ore 17

Prenotazione obbligatoria entro il 29/10/18 via e-mail

Costo: 10 €, comprensivi di esperienza multisensoriale didattica, merenda e attività di laboratorio creativo (materiale in loco).

Consigliato abbigliamento comodo per muoversi e creare in libertà

Visite d’Autunno a prezzo ridotto

Quando: 1 – 3 – 4 novembre, primo turno ore 11 secondo turno ore 15

Prenotazione consigliata

Costo: 5 € a persona (bambini sino a 11 anni gratis)

I rossi di Jorn

Tastin’ Paintings a cura di Luca Bochicchio e Jacopo Fanciulli

Quando: 1 novembre ore 18

Prenotazione obbligatoria via e-mail / sulla pagina Facebbok Tastin’ Paintings

Costo: 15 €

Fuga dal Museo

Gioco di ruolo a squadre per tutte le età

Quando: 3 novembre su più turni a partire dalle ore 16

Prenotazione obbligatoria via e-mail

Costo: 8 € a testa, comprensivo di Escape Game e degustazione di un vino.