“In bocca al lupo!” al Museo Archeologico del Finale

Si inaugura sabato 23 giugno alle ore 17:30 la mostra “In bocca al lupo! Un antico predatore tra archeologia, storia e leggende”, promossa dal Museo Archeologico del Finale e dalla Sezione Finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

L’esposizione mette al centro dell’attenzione il lupo, un animale che in molte civiltà del passato ha sempre avuto un ruolo fondamentale a livello leggendario e totemico e che riveste un’importanza non secondaria nell’immaginario collettivo, anche nella nostra società, soprattutto negli ultimi anni, in considerazione dell’aumento di esemplari in libertà nel territorio italiano.

Dopo quasi cento anni di assenza dalla Liguria a causa dello sterminio da parte dell’uomo il lupo è tornato in modo naturale a colonizzare le aree interne e ultimamente anche le aree naturali che si affacciano sul mare, predando cinghiali e caprioli per sopravvivere. Il lupo è così ricomparso occupando un importante tassello della catena alimentare nel mosaico della biodiversità ligure.

La mostra desidera smentire tutti quei luoghi comuni sul lupo legati a favole e leggende non corrispondenti alla realtà scientifica. Il percorso espositivo presenta suggestive immagini realizzate dai fotografi Nicola Rebora e Paolo Rossi, che hanno “catturato” alcuni lupi in libertà tra i monti liguri, e una serie di supporti didattici che descrivono il tipo di habitat naturale nel quale vivono questi affascinanti animali, informazioni sul loro comportamento, sulla storia leggendaria e il suo ruolo in popoli e culture del mondo nel corso dei millenni.

Tra i materiali esposti si trovano reperti archeologici che documentano la presenza del lupo e del cane domestico nei siti del Finalese, tra cui resti scheletrici ed escrementi fossili, ma anche una rassegna delle celebri copertine, con protagonisti i lupi, de La Domenica del Corriere, e l’attrezzatura di caccia di un “luparo” degli inizi del Novecento.

In occasione della mostra si svolgeranno attività rivolte ai bambini con letture di fiabe e la possibilità di partecipare ad un concorso a premi visitando l’esposizione e lasciando il proprio disegno di un lupo, oltre a due aperture straordinarie serali con visita guidata e approfondimenti a cura di esperti di fotografia, biologia e archeologia per scoprire storie e curiosità su questo animale.

Venerdì 6, 13, 20 e 27 luglio, 3, 10 e 17 agosto, mercoledì 22 agosto, venerdì 31 agosto, ore 11 – 12 e 16:30 – 17:30 “Lupus in fabula… Fiabe, storie e curiosità”: letture di fiabe e racconti per bambini con protagonista il lupo (attività per bambini dai 4 anni in sù, costo 7 € a bambino, prenotazione obbligatoria al numero 019690020).

Giovedì 12 luglio e sabato 18 agosto ore 21 – 23 apertura straordinaria, ore 21 “Sulle tracce del lupo”, visita guidata alla mostra e incontro con esperti di fotografia, biologia e archeologia per scoprire storie e curiosità su questo animale (costo 5 € a persona).