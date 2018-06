ImmaginaFamiglie – Incontro al Parco Peter Pan

L’associazione ImmaginaFamiglie propone un’iniziativa diversa dalle solite: un incontro per tutte le famiglie in un parco bellissimo, il Peter Pan di via Dalmazia, un luogo di gioco, riposo e inclusione, con laboratori per grandi e piccini, letture ad alta voce, set fotografico, musica e punto informativo per le famiglie.

Saranno ospiti gli amici delle associazioni Sjamo e AIED per promuovere “Albenga Insieme per tutte le Famiglie”, tre progetti di promozione condivisa del Comune a sostegno delle famiglie. ImmaginaFamiglie sostiene il progetto “Nonunomeno”, social bar & garden gestito dai ragazzi disabili.

Aperitivo solidale per gli adulti con accesso riservato a 10 €

Se si desidera prenotare si può chiamare il 3475031329 o passare al parco nei giorni precedenti e lasciare il proprio nominativo

Per i bambini è previsto un buffet ad accesso libero

Attività (a fruizione libera tranne l’aperitivo per gli adulti)

NON È UN GIOCO PER OCHE. È UN PERCORSO!

Le emozioni non hanno lingua.

Tutti i bambini sorridono quando sono felici, piangono quando sono tristi e arrabbiati… e tu? Conosci le emozioni? Prova a giocare con noi

Percorso – gioco per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni a cura della psicologa Laura Casnaghi

NOI TRA TERRA E CIELO

Quando il cielo incontra la terra succedono cose meravigliose… Immagini, pittura, colori per creare la nostra opera. Gioco, confronto, scambio.

Laboratori per grandi e piccini a cura della mediatrice artistica Lara Giurdanella

#COSAVUOICHETILEGGA?

Letture ad alta voce

Ti regalo una lettura, regalami il tuo ascolto

Restiamo in questo spazio insieme e recuperiamo l’emozione di un dono e dello stare vicini.

Leggeranno per noi Paola Paolino, Graziella Ghezzi, Vera Bonacini, Anna Cossetta e ospiti a sorpresa

Letture per grandi e piccini

Porta il tuo libro preferito e leggilo con noi!

WE FAMILY!PHOTO

Un ritratto, una storia, il set fotografico per le famiglie che desiderano farsi ritrarre e raccontare qualcosa di loro.

a cura di Silvio Massolo, fotografo, e Monica Maggi, counsellor sistemico relazionale

PUNTO INFORMATIVO PER LE FAMIGLIE

Vieni a conoscerci, vieni a conoscere le nostre attività, ti accoglieranno Alfredo Sgarlato, psicologo e mediatore famigliare, Paola Buonsanti, psicologa, psicoterapeuta sistemico familiare, mediatrice e sessuologa, ed Emanuela Cusimano, pedagogista e formatrice