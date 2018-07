Lo straordinario show del Mago Gentile, ospite di molte trasmissioni televisive per bambini, fra cui lo Zecchino d’Oro, e di molte d’intrattenimento Rai, fonde umorismo e magia, coinvolgendo come sempre il pubblico in divertenti esperimenti di illusionismo. Uno spettacolo di alto livello che fa divertire sia grandi che bambini.

Il Mago Gentile ha rinnovato la figura del tradizionale Mago. Meraviglia con i giochi di illusionismo e divertente con fulminanti battute.