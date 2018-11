Il Villaggio di Natale di GiuEle a Finale Ligure

Da sabato 24 novembre a domenica 6 gennaio nel verde della splendida vallata di Calvisio, lungo l’antica via romana Julia Augusta, vi troverete immersi in un’atmosfera natalizia davvero unica. Ad aspettarvi al villaggio Dragallo, il personaggio simbolo di questa quinta edizione, il quale vi accompagnerà nel magico mondo del Natale di GiuEle.

Nuove scenografie, nuove attrazioni e nuovi spettacoli faranno da cornice al Villaggio di Natale 2018 – 2019. I mercatini natalizi con artigianato e prodotti tipici della nostra regione, il grande albero, Babbo Natale e la sua casa, i laboratori ludico didattici, la città in miniatura, l’ottovolante di Babbo Natale, i pony game, i menù della tradizione natalizia. Il trenino Tartaruga Express vi porterà direttamente da Finalborgo, uno dei Borghi più Belli d’Italia, al magico mondo del Natale!

Ogni giorno andrà in scena “The Circus – One Million Dream”, l’atmosfera natalizia portata sotto un tendone magico. Un’ora per sognare, emozionarsi e ridere con artisti internazionali, ballerine e cantanti. Mr David and the family Dem presentano uno spettacolo per tutta la famiglia che vi catapulterà nel magico mondo del più amato musical con coreografie emozionanti e magiche melodie che cattureranno il cuore di adulti e bambini.

Tutto questo e molto altro al Villaggio di Natale di Finale Ligure! Dal 24 novembre al 21 dicembre aperto tutti i fine settimana dalle 11 alle 19, dal 21 dicembre al 6 gennaio aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19. Novità di questa edizione è l’ingresso gratuito per tutti i partecipanti. Acquistando online i biglietti per gli spettacoli natalizi o i gettoni per le diverse attrazioni riceverai una sorpresa!