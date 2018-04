Il trio La Follia a “Fior di Concerti” a San Giorgio d’Albenga

Terzo appuntamento della rassegna “Fior di Concerti” dedicato ai grandi compositori del Barocco Bach, Haendel, Vivaldi e all’immenso Haydn, genio sospeso fra razionalità e fantasia, Illuminismo e Rococò, il più grande compositore del periodo classico insieme a Mozart e Beethoven.

Ad esibirsi il trio La Follia (nome tratto da una sonata di Vivaldi dal titolo omonimo), composto da Loredana Cardona al flauto e i musicisti del Teatro “Carlo Felice” di Genova Rita Maglia al violino e Giulio Glavina al violoncello.

L’antica Chiesa San Giorgio non potrebbe essere “scrigno” più adatto per per questo concerto con i suoi meravigliosi affreschi del ‘200, arte nell’arte. “Con questa rassegna, che organizzo in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Albenga, ho voluto ‘toccare’ e far assaporare un po’ tutto il mondo della grande musica classica”, spiega la direttrice artistica, il soprano Anna Maria Ottazzi.