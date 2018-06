A “Bimbingioco” il Teatro dei Mille Colori presenta “Cappuccetto Rock”, spettacolo di pupazzi di e con Salvatore Stella.

La più famosa e conosciuta fiaba europea viene presentata con un vestito nuovo, utilizzando come leitmotiv brani che hanno segnato la musica rock. I pupazzi daranno vita così ad una divertente versione rock volta a far conoscere alle nuove generazioni la musica che ascoltavano la maggior parte dei loro padri, o a volte nonni, senza trascurare momenti di riflessione legati al rispetto della natura, al valore dell’amicizia e all’autostima fondamentale per una sana crescita interiore.

Adatto per i bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni per un’ora di puro divertimento. E che la Fiaba cominci!