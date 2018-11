Il talento di Lamberto Curtoni alla Musikalische WunderKammer

Venerdì 9 novembre si terrà nella Musikalische WunderKammer al quarto piano di Palazzo Oddo il secondo concerto della rassegna “Concerti d’Autunno”: protagonista il giovane (classe 1987) e talentuoso violoncellista e compositore Lamberto Curtoni, per la prima volta ad Albenga.

Figlio di musicisti, ecletticamente impegnato tra scrittura di musiche da film ed esecuzioni rare o addirittura inedite (è in programma la registrazione di un CD contenente l’integrale di Alfredo Piatti in duo con Giovanni Doria Miglietta al pianoforte proprio nella WunderKammer), Curtoni sintetizza abilmente l’entusiasmo e la forza del giovane musicista con il rigore del professionista affermato.

Questo lo porta ad affrontare e proporre senza paura sia musica “estemporanea”, dove si trova ad improvvisare duettando con lo strumento, ad esempio, con personaggi come Piergiorgio Odifreddi, a proporre meditazioni musicali basate su opere come “Le Città Invisibili” di Calvino, oppure a proporre proprie composizioni, solo o con l’accompagnamento; ma lo troviamo anche meticoloso compositore di colonne sonore, tra le quali ricordiamo l’ultima, quella per il film “The Broken Key” con Christopher Lambert.

A proposito di colonne sonore, Lamberto Curtoni è stato premiato lo scorso 24 Ottobre presso l’università “La Sapienza” di Roma dal rettore Eugenio Gaudio assieme a Ennio Morricone (per la sezione Musica) come giovane e promettente talento della musica da film.

Il 9 novembre alla WunderKammer proporrà una intensa carrellata di musiche che vanno dagli inizi del Seicento (con Tobias Hume, stimato suonatore di viola da gamba nonché compositore e mercenario) e attraversano il XVII secolo con Domenico Galli per approdare alla prima metà del XVIII con J. S. Bach. Il “volo” proseguirà con alcune danze della tradizione occitana per abbracciare il XX e il XXI secolo con musiche di Lennon / Mc Cartney e dello stesso Curtoni.

Un’occasione unica di poter apprezzare un così giovane e così straordinario musicista che farà vibrare il legno della WunderKammer insieme alle corde del suo strumento ed ai sensi del pubblico che – ne siamo certi – lo accoglierà a braccia aperte e con applausi a scena aperta.

Prenotazioni: biglietteria Magiche Trasparenze presso Palazzo Oddo

Ingresso: posto unico € 12 (posti limitati, gradita prenotazione)