Il Simon & Philips Duet in concerto a “Note tra gli Ulivi”

Parte la nona edizione della rassegna musicale “Note tra gli Ulivi”, ormai un classico per gli appassionati della musica indipendente di qualità. Apre la manifestazione il Simon & Philips Duet, ovvero Simone Dabusti (tromba) e Filippo Cuomo Ulloa (piano e voce), che con maestria e innovazione reinterpretano classici del jazz, del blues e dello swing, mischiando i generi e ottenendo nuove e seducenti sonorità.

Una serata che non mancherà di soddisfare l’esigente pubblico del borgo Rollo, l’antico nucleo che, con la sua impareggiabile vista, si annida sul promontorio che divide Andora da Cervo.

Un’occasione non solo per sentire buona musica in una ambientazione unica, circondati dagli ulivi, ma anche per scoprire questo bell’angolo di Liguria e conoscere i piatti della tradizione ligure nell’area ristoro (dalle ore 19).