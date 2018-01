Il salario di cittadinanza a “Mondovisioni – Guarda oltre”

Quarto e penultimo appuntamento al Nuovofilmstudio per la rassegna “Mondovisioni – Guarda oltre: i documentari di Internazionale”, a cura dell’Associazione MusicoCulturale Balla Coi Cinghiali e di Find The Cure Italia Onlus, con il documentario in prima visione in Liguria “Free Lunch Society”.

Cosa faremmo se non dovessimo più preoccuparci di guadagnare? Fino a pochi anni fa il reddito di cittadinanza era considerato un’utopia, oggi è diventato oggetto di dibattito politico e scientifico. Globalizzazione, automazione, fine della classe media: si parla sempre delle cause, mai di possibili rimedi. E se la soluzione fosse distribuire denaro a tutti senza nessun lavoro in cambio? Il film esamina questa ipotesi, presentando opinioni, spiegazioni ed esperimenti in giro per il mondo.

Ospite della serata sarà Sandro Gobetti, coordinatore di BIN Italia.

La rassegna si concluderà l’8 febbraio con “The Workers Cup”, ambientato in Qatar, che nel 2022 ospiterà i Mondiali di calcio, alle cui infrastrutture stanno lavorando 1,6 milioni di immigrati con orari massacranti per salari esigui e che vivono in campi isolati dalla città.

Tutte le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano

Ingresso con donazione minima di 4 €