Il regista Franco Piavoli ospite al Nuovofilmstudio

Nell’ambito della rassegna “PoeVisioni 2018” il Nuovofilmstudio avrà il piacere di ospitare il regista Franco Piavoli, autore de “Il Pianeta Azzurro” (1981 – 90′), che sarà proiettato alle ore 18, e “Fiesta” (2016 – 40′), che sarà proiettato alle ore 20:30.

Sin dagli anni ’60 Piavoli, classe 1933, ha avviato una personale ricerca dell’estetica nella natura, lontana dalla volontà di raccontare azioni e svincolata da percorsi narrativi. Appare evidente invece un’esigenza poetica e sensoriale in cui le protagoniste diventano le suddivisioni temporali, scandite e schematizzate in frammenti di 1 ora, 1 anno, 1 milione di anni. Per poi passare dalla terra agli strumenti e alle opere che la modificano per favorire lo sviluppo umano.

Si percepisce e si condivide subito l’amore della e nella terra, le attività ad essa legate, le forme conviviali, il riposo, persino la violenza e l’aggressività per il possesso di un metro di terra in più. I veri protagonisti sono le voci, i suoni, mentre è la bellezza il mezzo e il fine.

La saggezza non arriverà mai e ogni volta occorre riprendere dall’inizio

suggerisce Piavoli attraverso le immagini di “Fiesta”, commentate dalla frase “In girum imus nocte et consumimur igni” (“Andiamo in giro di notte e veniamo consumati dal fuoco”). Non è solo un testo palindromo, è anche filosofia.