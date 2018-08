“Il Puccini che non ti aspetti” – Concerto di musica da camera

Venerdì 31 agosto, alle 21.15, nell’Oratorio di Santa Maria Maggiore, accanto alla chiesa parrocchiale di San Nicolò ad Albisola Superiore, si terrà il concerto dal titolo “Il Puccini che non ti aspetti” nell’ambito della rassegna “Teatro a San Nicolò”.

In occasione del 160° anniversario della nascita di Giacomo Puccini il soprano Silvia Felisetti, accompagnata dall’arpa di Davide Burani, interpreterà composizioni di musica da camera, un repertorio meno conosciuto di Puccini ma non meno bello.

La rassegna “Teatro a San Nicolò” si ispira come sempre ad una ricorrenza importante nell’ambito dell’arte e della storia. Da anni l’associazione Corelli collabora con il Comune per la scelta dell’evento e per la sua realizzazione, una sinergia che ha sempre avuto successo e che ci auguriamo incontri anche questa volta il gradimento del pubblico

Giovanna Rolandi, assessora alla Cultura