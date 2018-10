Il Premio Cimitile 2018 a Savona con il libro “Lei mi sorride ancora” di Rita Muscardin

Si terrà sabato 27 ottobre alle ore 18 presso la Sala Cappa in via dei Mille 4 a Savona la prima presentazione del romanzo “Lei mi sorride ancora” di Rita Muscardin (edizioni Guida). Il manoscritto è risultato vincitore della sezione inedita di narrativa della XXIII edizione del Premio Cimitile 2018, che si è svolta il 16 giugno a Cimitile (Napoli).

Il concorso nazionale crea un trait d’union tra l’arte e la scrittura e che ogni anno, nello splendido complesso delle basiliche paleocristiane di Cimitile, premia uno scrittore emergente non solo con il Campanile d’Argento, tradizionale emblema del Santuario martiriale di San Felice, ma con la pubblicazione del testo per le pagine d’autore della centenaria casa editrice Guida di Napoli, dando la possibilità ad autori emergenti di vedere pubblicata la propria opera; in ventitré anni, il Premio Cimitile ha laureato ventitré scrittori.

“Lei mi sorride ancora” racconta una storia di famiglia: la protagonista nella sua lunga esistenza ha molto sofferto, ma soprattutto ha molto amato. Ambientata in un piccolo paese di mare al tempo in cui alla dominazione austro-ungarica subentrava il regno d’Italia, mette in evidenza la condizione in cui la maggior parte delle donne era costretta a vivere nei primi decenni del secolo scorso. Erano donne invisibili, costrette a sottomettersi a rigide imposizioni da parte della famiglia d’origine in cui gli uomini, quasi sempre, detenevano un controllo assoluto.

Emerge un mondo di solitudine, di sofferenza, di umiliazioni ma allo stesso tempo anche la forza di queste donne che lottavano in silenzio con grande coraggio e dignità per tentare di cambiare le regole di una società assolutamente patriarcale.

Alla serata a Savona saranno presenti, oltre all’autrice Rita Muscardin, Renato Giusto, presidente del Consiglio Comunale di Savona, Silvio Riolfo Marengo, critico letterario, Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile, Ermanno Corsi, giornalista, scrittore e presidente del Comitato scientifico del Premio Cimitile. L’evento viene ad assumere un’evidente valenza di interscambio culturale tra Savona e Cimitile. Un’opportunità per promuovere il libro, la lettura, la letteratura, il Premio, la cittadella santa di Cimitile, il nostro territorio e la Regione Campania.