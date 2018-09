“Il potere dell’immagine” – Laboratorio con Dario Aita

Dario Aita, giovane e noto volto televisivo, ritorna al Barone Rampante con un laboratorio di recitazione per ragazzi e adulti dal titolo ‪”Il potere dell’immagine”.

‪L’artista ha di fronte a sé un’unica grande sfida: creare un’immagine per il suo pubblico. Per fare questo ha a suo disposizione diversi mezzi ai quali affidarsi, ma la sua necessità non potrà mai prescindere da uno in particolare: avere egli stesso delle immagini. Questo è ciò che di più naturale esista. Eppure: creare, liberare, nutrire e rendere a loro volta creative le proprie immagini è una disciplina ostacolata e viziata dagli usi della nostra cultura e della formazione, e per questo bisognosa di essere riscoperta e coltivata.‬

‪Un percorso attraverso la riscoperta delle immagini e del loro potere. Rievocate da ciò che conosciamo e da ciò che non conosciamo ancora o mai conosceremo, per provare ad agire in scena come in un sogno, come in dormiveglia… perché “un uomo che dorme tiene intorno a se in cerchio il filo delle ore, gli ordini degli anni e dei mondi” (M. Proust)‬.

INFO UTILI

Durata: 24 ore (pomeriggio e sera)

‪Costo 100 €

‪Numero limitato di posti. Precedenza ai ragazzi.‬

Iscrizioni aperte fino al 5 ottobre, il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19 presso la segreteria della sede

Preiscrizioni telefoniche o via e-mail