Il pianista russo Eduard Kunz in concerto all’Auditorium San Carlo

Giovedì 18 ottobre alle ore 21 all’Auditorium San Carlo di Albenga, dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna il fenomenale pianista russo Eduard Kunz, indicato dal BBC Music Magazine come uno dei dieci grandi pianisti del prossimo futuro, vincitore di quattordici primi premi nei più prestigiosi concorsi pianistici internazionali, Moscow Philharmonic Society Artist, Verbier Festival Laureate e Global Yamaha Artist.

Il concerto è frutto della collaborazione con l’amministrazione comunale. In apertura la grande Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 36 di Sergej Rachmaninov. Opera di grande complessità musicale fu scritta nel 1912 durante un soggiorno a Roma e fu eseguita per la prima volta da Rachmaninov stesso a Mosca, il 13 dicembre 1913. Questa pagina, così grandiosa e tecnicamente impervia, ebbe come celebre interprete Vladimir Horowitz, la cui esecuzione fu sempre ritenuta da tutti esemplare. Lo stesso Rachmaninov ebbe un giorno a dire: “Egli suona la mia seconda sonata meglio del suo compositore”.

Nella seconda parte sarà eseguita la Suite n. 2 in re maggiore op.10 di George Enescu. Denominata Des cloches sonores è una composizione che mostra un neoclassicismo di stampo francese, il musicista stesso riconosce in essa l’influenza di Debussy, anche se il folklore rumeno di Enescu non è assente, ma non per questo invadente. Fu scritta tra il 1901 e il 1903 per la presentazione ad un concorso organizzato dal periodico Musica e inserita nella divisione pianoforte del concorso “Premio Pleyel” di Parigi dove vinse il primo premio. Tra i giurati figurava Claude Debussy!

EDUARD KUNZ, pianoforte

Sergej Rachmaninov, Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 36

George Enescu, Suite n. 2 in re maggiore op.10 (Des cloches sonores)

INGRESSO € 15

Eduard Kunz, pianoforte

Nato in Siberia ha studiato al Conservatorio “Čajkovskij ” di Mosca, è indicato dal BBC Music Magazine come uno dei dieci grandi pianisti del prossimo futuro, ha suonato con le maggiori orchestre inglesi ed europee (BBC, “City of Birmingham”, “Philharmonia”, “Deutsches Sy. Berlin”, “Royal Stockholm”, “Capitole Toulouse”, “Warsaw e Krakow Ph.”, ecc. Ha tenuto recitals al “Wigmore Hall” e “Royal Albert Hall” (Londra); “BBC Studios” e “Bridgewater Hall” (Manchester); “Concertgebouw” (Amsterdam); “Winterthur Hall” (Barcellona), a Roma, Bilbao, Madrid, Milano, New York, Oslo, Atlanta (USA), Tokyo, Mosca, e Dubai.

Ha vinto 14 PRIMI PREMI in Concorsi Pianistici Internazionali tra cui “G. Enescu” (Bucarest), “Dudley” (GB), “Enschede” (NL), “Piraeus” (G), “New Orleans” (USA) e Paderewski (PL). Eduard Kunz é “Moscow Philharmonic Society Artist”, “Verbier Festival Laureate”, “BBC Radio 3 New Generation Artist” e “Global Yamaha Artist”. Nella tournée italiana 2017 ha debuttato alL’Auditorium San Carlo di Albenga con un applauditissimo recital.