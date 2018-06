Il pianista Alberto Luppi Musso in concerto

Concerto del pianista Alberto Luppi Musso, coadiuvato dalle giovani promesse Roberta Monterosso (voce) e Eleonora Ornaghi (arpa celtica), organizzato dall’associazione I Feel Good con il patrocinio del Comune.

Nella serata saranno presentati dal maestro i brani del suo nuovo album “For You”, il concerto per arpa da lui composto, brani classici dal repertorio di Bach, Handel e Vivaldi rivisitati in chiave jazzistica e brani di cantautori italiani, tra cui Luigi Tenco e Fabrizio De Andrè, oltre a canzoni dei Queen.

Con Alberto Luppi Musso sul palco Roberta Monterosso, promessa del jazz. Roberta ha studiato presso la Vox Art di Albenga del maestro Davide Comentale, frequenta il Conservatorio di Cuneo e studia Pianoforte con Alberto Luppi Musso.

Eleonora Ornaghi è tra le più interessanti arpiste italiane, ha studiato con Phillipa Holland e ha inciso il suo primo album con 12 sue composizioni insieme a Keith Easdale, attualmente sta seguendo un corso con Deborah Hanson Conant.

Alberto Luppi Musso è tra i pianisti più apprezzati del panorama italiano, insegna presso La Piccola Accademia di Genova Pianoforte e Canto e ne dirige il coro. Ha ricevuto molti riconoscimenti per il suo operato artistico e i suoi allievi si sono distinti anche vincendo premi in vari concorsi. Ha registrato quattro album e ha collaborato con grandi artisti come Roberta Alloisio, Dino D’Autorio, Stefano Cabrera, Yerin Kim, Salvatore Candela, Riccardo Fioravanti, Stefano Bagnoli, Alessio Menconi, Gianfranco De Franco. La sua musica sarà esportata tramite il “Progetto del Benessere” di Vania Lucia Rodrigues in Brasile e Colombia.