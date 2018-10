“Il pavimento pelvico nella terza età: come interpretare i primi sintomi e prevenire patologie gravi”

Promosso dall’Assessorato comunale alle Politiche Sociali con l’attiva collaborazione del Centro Ragazzi Comunale il “Progetto Anziani” offrirà una serie di incontri e iniziative pensate per gli over 65 con lo scopo di contrastare la solitudine e promuovere la socializzazione e l’aggregazione, organizzando iniziative socioricreative e attività di svago che molti cittadini anziani talvolta non possono concedersi perché a basso reddito oppure soli ed esclusi dalla sfera sociale.

Presso il Centro Anziani di via Milano si svolgerà l’incontro dal titolo “Il pavimento pelvico nella terza età: come interpretare i primi sintomi di disfunzioni e prevenire patologie gravi”, a cura dell’assessora Maria Ester Cannonero e di Gabriella Mollea, coordinatrice del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’incontro vuole affrontare una tematica troppo poco conosciuta ma che riveste una notevole importanza sia per le donne sia per gli uomini. Questo accade perché viene sottovalutata la sua funzione (per ignoranza, tabù socioculturali, disinformazione, etc.): il pavimento pelvico, infatti, non ha ricevuto fino a pochi anni fa l’interesse che avrebbe meritato, pur essendo di fondamentale importanza per la salute, il benessere e la qualità della vita.

Con il “Progetto Anziani” il Comune di Borghetto Santo Spirito intende offrire una serie di laboratori creativi, incontri, dibattiti per dare agli anziani e alle categorie più fragili del nostro territorio tutti gli strumenti per condurre una vita sana, ricca di stimoli e benessere.

“Ho pensato di trattare diverse tematiche che spaziano dall’aspetto culturale, a quello sanitario e ludico perché ritengo che le attività proposte possano essere un valore aggiunto, nell’ottica di un maggior sostegno alle fragilità dei nostri anziani, che trovano nell’amministrazione comunale un punto di riferimento preciso e costante nel favorire la socializzazione e l’approfondimento di corretti stili di vita, che permettono di mantenere più a lungo le potenzialità esistenti nell’anziano”, spiega l’assessora Cannonero.