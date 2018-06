Presso il giardino dell’Asilo Nido “Il Flauto Magico” in via Roma sarà presente lo scrittore e animatore per bambini Dario Apicella per far divertire grandi e piccini con le sue fantastiche storie.

L’evento è organizzato dalla Biblioteca Civica “Agostino Sasso” e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ceriale in collaborazione con la Fondazione Caterina Parodi e fa parte delle iniziative di “Nati per Leggere Liguria”.