“Il mio Lucio – Omaggio trasparente a Lucio Fontana”

“Il mio Lucio” e’ il titolo della mostra dedicata a Lucio Fontana, del quale ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa. Tredici artisti rendono omaggio al grande artista, cittadino onorario di Albisola, realizzando un’opera unica non in ceramica e non su tela, ma dipingendo con colori appositi sul retro di un piatto quadrato in vetro.

Un “omaggio trasparente”, come recita il sottotitolo della mostra. Tredici personalità diverse che nel personale stile, propongono una interpretazione del grande inventore dello spazialismo. Una ricerca di spazio oltre e attraverso la trasparenza del cristallo.

L’esposizione avrà luogo in due spazi. Dall’1 al 2 agosto presso la sala mostre dell’Antico Giardino di via Italia 49 e dal 3 al 18 agosto presso le pareti attrezzate della Artrattoria Pignatta Rossa di via Italia 55. L’inaugurazione è mercoledì 1 agosto alle ore 18.

La mostra ha il patrocinio della Fondazione Culturale Centofiori, della Artrattoria Pignatta Rossa, Circolo degli Artisti di Albissola, Comunità di servizi diocesani, Ostello Le Stuoie e Antico Giardino laboratori.