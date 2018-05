Arriva anche a Borgio Verezzi “Il Maggio dei Libri”, la nota iniziativa nazionale del Centro per il Libro e la Lettura: la Biblioteca Civica organizza infatti, presso la Sala Consiliare comunale, quattro incontri con altrettanti autori liguri che presenteranno le loro ultime pubblicazioni.

Si tratta di opere molto diverse fra loro, che spaziano dal saggio storico al giallo ambientato nelle nostre zone: si comincia con i gialli di Armando D’Amaro e si prosegue con i saggi storici di Elisabetta Bertolotti e Pier Paolo Cervone per concludere con l’ultimo giallo di Sergia Monleone.

“I libri servono a capire e a capirsi, ci insegnano ad accrescere il valore della vita e ad impossessarci della nostra stessa vita, allontanano la solitudine, ci aiutano a realizzare viaggi lontanissimi e a creare universi comuni a tutti – dichiara la consigliera delegata alla Cultura, la professoressa Mara Perata – Per questi e altri innumerevoli motivi sono entusiasta di questi incontri dedicati alla presentazione di libri”.

Venerdì 11 maggio

Armando D’Amaro

“La mesata – Corradi torna a Calice” (F.lli Frilli, 2016)

“Nero dominante – Genova, 1938” (F.lli Frilli, 2017)

Presenta Enzo Costanzo

Giovedì 17 maggio

Elisabetta Bertolotti

“Una famiglia qualunque” (Pagepress, 2016)

Presenta Pier Paolo Cervone

Giovedì 24 maggio

Pier Paolo Cervone

“Ritorno a Caporetto” (Mursia, 2017)

Presenta il professor Salvatore Finocchiaro

Mercoledì 30 maggio

Sergia Monleone

“Palaseomnost – Le inchieste del commissario Primo Miraggio”

(Liberodiscrivere, 2017)

Presenta Roberto Monleone

Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere

Daniel Pennac