Un evento dedicato alle future coppie di sposi avrà luogo in una location completamente immersa nella natura e affacciata sul meraviglioso Golfo di Bergeggi.

Vi invitiamo il 30 settembre presso l’Hotel Ristorante OroVerde (strada comunale alla Gola di sant’Elena 11) per trascorrere una piacevole giornata in compagnia dei migliori professionisti del wedding per progettare insieme il vostro matrimonio da favola!