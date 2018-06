“Il giorno della tremarella” – Spettacolo per il Canile di Finale Ligure

Come ogni anno il Canile di Finale Ligure – Associazione “Elsa Nata Libera” organizza una rassegna di spettacoli per finanziarsi.

Il primo appuntamento in programma è con la Compagnia I belli che… andêti di Borgio Verezzi, che metterà in scena una spassosa commedia brillante in tre atti, scritta da Franco Roberto, con regia e adattamento di Anna Anemone.

In una città di provincia una famiglia benestante è scossa dalla notizia che la figlia ha intenzione di sposare un avvocato libertino, preferendolo al figlio ingenuo dell’amica della madre. Tutto ciò, condito con il rischio della rivelazione di una scappatella di vent’anni prima, porterà con un ritmo turbinante e incalzante ad una serie di equivoci che culmineranno nel giorno della “tremarella”.

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno nell’Auditorium Santa Caterina.