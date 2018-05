Il gelatiere Marco Lupi in tour gastronomico

Il tour gastronomico che sta attraversando lo Stivale arriva per la prima volta in Liguria, per la precisione allo Scavolini Store di Savona in via Nizza 162R.

Protagonista del laboratorio di cucina è il noto gelatiere di Dissapore Marco Lupi e il suo pane burro e marmellata, ovviamente sotto forma di gelato artigianale. Un gelato delizioso che sa di ricordi e rievoca la classica merenda d’infanzia.

Tutti i curiosi sono invitati a vedere la creazione di questo gusto, tanto semplice nella sua forma tradizionale quanto bizzarro nella sua versione gelataia. Incuriositi e affascinati, gli ospiti potranno gustare un dolce assaggio e ritrovare un sapore naturale e genuino.