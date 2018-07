“Il fu Mattia Pascal” in scena al Festival di Borgio Verezzi

Dopo lo spumeggiante avvio con “Le dive dello swing” del Trio Ladyvette, molto gradito da un pubblico folto ed entusiasta, il programma del 52esimo Festival di Borgio Verezzi prosegue con un classico, la versione teatrale de “Il fu Mattia Pascal”, tratta dal celebre romanzo di Luigi Pirandello, che sarà proposta in prima nazionale.

Protagonista Pino Quartullo, con lui in scena Giovanni Maria Briganti, Rosario Coppolino, Adriano Giraldi, Diana Höbel e Marzia Postogna. Prodotto da La Contrada – Teatro Stabile di Trieste con Arca Azzurra Teatro, in collaborazione con ABC Produzioni, “Mattia Pascal” sarà presentato dal regista Guglielmo Ferro in un allestimento studiato appositamente per Verezzi.

Mattia Pascal vive a Miragno, immaginario paese ligure a mezz’ora di treno da Oneglia e nelle vicinanze di Alenga (Albenga), ma sentendosi prigioniero di una vita noiosa, un lavoro non appagante e una moglie imposta decide di fuggire a Montecarlo, dove vince alla roulette una cospicua somma. Per caso legge su un giornale della sua presunta morte: è l’occasione per cambiare vita, sfuggire alle miserie e alle insoddisfazioni che lo affliggono, creando una nuova e immaginaria identità.

Con il nome di Adriano Meis comincia a viaggiare, poi si stabilisce a Roma come pensionante in casa del signor Paleari. S’innamora della figlia di lui, Adriana, e vorrebbe proteggerla dalle mire del losco cognato Terenzio. Ma si accorge che la nuova identità fittizia non gli consente di sposarsi né denunciare Terenzio, perché Adriano Meis per l’anagrafe non esiste. Architetta allora un finto suicidio per poter riprendere la vera identità.

Tornato a Miragno dopo due anni nessuno lo riconosce e la moglie è ormai risposata e ha una bambina. Non gli resta che chiudersi nella biblioteca a scrivere la sua storia e portare ogni tanto dei fiori sulla tomba del fu Mattia Pascal.

Domenica 15 luglio sera arriverà “La leggenda di Moby Dick” con Igor Chierici, Luca Cicolella e un folto gruppo di musicisti tra cui i taiko, tamburi giapponesi del complesso Kyoshindo, e ritornerà Lorella Cuccarini. La showgirl ritirerà il premio che la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha assegnato alla commedia “Non mi hai più detto ti amo”, di cui l’attrice è stata protagonista con Giampiero Ingrassia, come spettacolo di maggior successo della scorsa edizione del festival. A consegnare il riconoscimento sarà il presidente Luciano Pasquale in una breve cerimonia alle 21:30, prima dell’inizio dello spettacolo “La leggenda di Moby Dick”.