Il Franco Boggero Quintet in concerto all’Estate Musicale Andorese

Si sposta, per una sera, in piazzetta santa Rita la rassegna “Estate Musicale Andorese” che il 10 agosto ospita il Franco Boggero Quintet alle ore 21:30, nella caratteristica piazzetta a pochi passi dalla passeggiata di levante.

L’esibizione dal titolo “Una punta da cinque” propone il bel repertorio del cantautore scoperto e apprezzato da Paolo Conte, che propone accattivanti canzoni che regalano veri e proprio ritratti e bozzetti della realtà quotidiana che prendono spunto anche da piccoli dettagli e oggetti.

Il prossimo appuntamento con l’EMA è fissato per il 17 agosto, alle ore 21:30, nella consueta sede della Chiesa Santi Giacomo e Filippo con lo Gnu Quartet e il concerto “Something Gnu”. La formazione ha collaborato con importanti artisti del panorama musicale italiano come Francesco De Gregori, Gino Paoli, Giorgio Conte, Gianni Morandi, Antonella Ruggero, Sara Jane Morris o Jovanotti, solo per citarne alcuni.