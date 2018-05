Il flauto traverso dal ‘700 ai giorni nostri

Nuovo appuntamento con i “Giovedì Musicali” dell’Associazione Musicale Loanese, patrocinati dal Comune di Loano: il maestro Salvatore Scarlata racconterà, in compagnia degli allievi della classe di Flauto dell’Accademia Musicale del Finale, la storia del flauto traverso dal ‘700 ai giorni nostri.

Il “concerto raccontato” ha come scopo quello di far conoscere meglio questo importante strumento musicale attraverso la sua storia, curiosità e ascolti “dal vivo” di brani eseguiti in diverse formazioni. Oltre al maestro Scarlata si esibiranno Martina Carzoglio, Anita Rocca, Iacopo Ferro, Francesca Carzoglio e Zaira Fiallo.

L’evento sancisce l’inizio di un rapporto di collaborazione con l’Accademia Musicale del Finale, che sfrutta al meglio le risorse umane e culturali per migliorare qualitativamente l’offerta didattica e artistica.