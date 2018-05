Il finalista del Premio Bancarella Guido Marangoni alla Ubik

Incontro con lo scrittore Guido Marangoni e presentazione del libro “Anna che sorride alla pioggia” (Sperling & Kupfer). Introduce Ornella Vaccaro. A cura dell’ADSO Associazione Down Savona Onlus.

La storia di Anna, nata con un cromosoma in più, e della sua famiglia raccontata con tanta tenerezza e ironia da papà Guido. “Buone notizie secondo Anna” è anche una pagina Facebook su cui Anna condivide con 30mila follower la sua vita quotidiana.

Un’ora dopo il test di gravidanza Guido ha già montato un canestro in giardino. “È un maschio, me lo sento!”. Perché dopo due meravigliose figlie femmine è giusto bilanciare un po’ le parti. A Daniela, il sesso della creatura che porta in grembo poco importa, basta che sia sana. E se la vita ti ha già messo alla prova quel pensiero non lascia spazio ad altro.

Eppure quando la dottoressa dice Trisomia 21 lei chiede solo: “È maschio o femmina?”. Perché adesso sì, l’unica cosa che conta è sapere chi porterà nuova gioia in famiglia. Una storia emozionante e autentica che strapperà qualche lacrima ma soprattutto molti sorrisi.