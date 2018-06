Il Duo Zampini – Oliva suona i Morricone padre e figlio

L’Associazione Mozart conclude la sua stagione con il concerto del duo costituito da Paolo Zampini (flauto) e Primo Oliva (pianoforte) dal titolo “Dalla musica da film al Classico jazz”. In programma composizioni di Ennio Morricone (“C’era una volta il West”), Andrea Morricone (“Nuovo Cinema Paradiso”), Henry Mancini e Caulde Bolling.

La rassegna si avvale del patrocinio del Comune di Savona, della collaborazione dell’associazione Allegro con Moto e del sostegno di Coop Liguria, Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca De’ Baldi e Brignolo Assicurazioni.

A causa del limitato numero di posti è necessaria la prenotazione.

Paolo Zampini da oltre 30 anni svolge attività concertistica sia come solista sia come componente di importanti orchestre e ensemble: Sinfonica della RAI, Roma Sinfonietta, Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Gruppo di Roma, Orchestra dell’Amit, Solisti dell’Accademia Filarmonica Romana. Con l’Orchestra dell’Unione Musicisti di Roma ha registrato, in qualità di solista, centinaia di colonne sonore per il cinema, collaborando poi con il maestro Nicola Piovani nello spettacolo teatrale “Le cantate del Fiore e del Buffo” e con il maestro Luis E. Bacalov per i concerti con musiche tratte da film.

Interprete tra i preferiti dal maestro Ennio Morricone da molti anni ne esegue le musiche da film e da camera. Sotto la sua direzione e con l’Orchestra Roma Sinfonietta ha suonato a Londra (Barbican, Apollo e Royal Albert Hall), Tokyo (International Forum), Verona (Arena), Parigi (Palazzo dei Congressi) New York (Palazzo delle Nazioni Unite e Radio City Music Hall), Mosca (Palazzo del Cremlino) ed effettuato tournée in Cile, Brasile, Messico, Corea del Sud, Spagna, Portogallo, Polonia, Lituania, Grecia, Israele, Austria. In duo col pianoforte ha tenuto concerti in Belgio, Francia, Germania, Stati Uniti, Repubblica Cèca, Siria, Norvegia, Russia, Israele.

Per il teatro ha collaborato con Ottavia Piccolo e Massimo Ranieri, Paola Cortellesi, Arnoldo Foà, Piera Degli Esposti, Nando Gazzolo, Lello Arena, Norma Martelli, Davide Riondino, Paolo Bessegato, Maria Teresa Pintus, Massimo Wertmuller, Gianluigi Tosto e gli scrittori Fernando Harabal e Fernando Acitelli.

Primo Oliva ha intrapreso la carriera concertistica sia come solista che come collaboratore di gruppi (Quartetto Italiano di sax “A. Sax”, Quartetto Italiano di Clarinetti “C. M. Weber”) e attori di teatro quali Arnoldo Foa e Nando Gazzolo. Ha tenuto concerti in Europa e negli Stati Uniti, esibendosi tra l’altro nella prestigiosa Carnegie Hall di New York, e al Kingsbourough Community College.

Attivo come compositore ha riscosso un notevole successo in particolare per le opere “All’alba” (Festival C.I.PA.M, 1987), “Contemplazione” (Carnegie Hall di New York, 1988), “L’invisibile filo dell’aquilone” (Avela Festival, 1989), “Tramonto di un sogno” (Stanze Ulivieri 1990), “Bellissima trama” (Università per stranieri di Perugia 1993).

È stato direttore artistico dell’Associazione Filarmonica Italiana dal 1979 al 1982. Ha fatto parte della commissione di concorsi nazionali e durante la settimana di musica italiana a New York nel 1988 è stato nominato membro onorario della New York University per meriti artistici. Ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI e incisioni per le case discografiche R.C.A. e Charleston. Attualmente è docente di pianoforte al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze.