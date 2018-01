Il docufilm “Entre os Homens de Bem” a Mondovisioni

Al Nuovofilmstudio la quinta edizione della rassegna “Mondovisioni – Guarda Oltre: i documentari di Internazionale”, promossa dall’Associazione MusicoCulturale Balla Coi Cinghiali e da Find The Cure Italia Onlus, che porterà cinque documentari in anteprima ligure tra quelli presentati ad ottobre al Festival di Internazionale a Ferrara.

I documentari raccontano storie attraverso cui conoscere e approfondire questioni che riguardano l’attualità, la politica, i diritti umani e i media.

“Da cinque anni a questa parte abbiamo deciso di portare la rassegna nelle nostre città selezionando per ogni edizione cinque docufilm ricchi di messaggi e di informazione, utili a leggere criticamente la realtà mondiale odierna. Crediamo fermamente nella comunicazione attraverso il cinema, mezzo che riesce ancora a farsi strada nella mente e nel cuore della gente”, affermano gli organizzatori.

L’11 gennaio aprirà la rassegna “Entre os Homens de Bem”, che porterà gli spettatori in Brasile per conoscere la storia di Jean Wyllis, personaggio molto noto nel Paese. Ex vincitore del Grande Fratello e apertamente gay è ora uno dei deputati più votati del Parlamento brasiliano. Il film lo segue durante tre anni di attività come portavoce della causa LGBT e attraverso il suo lavoro mostra aspetti poco noti e inquietanti della politica brasiliana, sempre più segnata dall’influenza dei gruppi evangelici, a cui appartengono alcuni dei promotori dell’impeachment dell’ex presidente Dilma Rousseff.

Ospiti della serata saranno gli studenti del Laboratorio Audiovisivi “Buster Keaton” del Campus Universitario di Savona, che hanno realizzato i trailer dei docufilm della rassegna.

Tutte le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Ingresso con donazione minima di 4 €.