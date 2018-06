Il Coro Giovanile “Erio Tripodi” in concerto nella borgata Castello

La bellissima Chiesa Santi Giacomo e Filippo di borgata Castello riapre al pubblico per il concerto del Coro Giovanile “Erio Tripodi” dal titolo “Il repertorio del Novecento: dalla ‘Ninna nanna’ al Jazz” con la speciale partecipazione del Coro Voci Bianche “San Giorgio” di Cervo (IM).

L’esecuzione è diretta da Roberta Garrione e accompagnata al pianoforte da Massimo Dal Prà.

Il Coro “Erio Tripodi” appartiene alla fondazione creata in memoria del musicista, cantante e compositore, noto per aver realizzato in anni di appassionato collezionismo il Museo della Canzone, originale esposizione su vagoni del treno a Vallecrosia.