“Il Colore del Vento” – Festival di letteratura e teatro per l’infanzia

Anche quest’anno la cooperativa sociale Bluania e il Comune di Albissola Marina propongono il festival di letteratura e teatro per ragazzi “Il Colore del Vento” con un nuovo tema: la Felicità. Felicità come capacità da apprendere, forma di conoscenza, espressione e occasione per determinare una diversa qualità della vita e opportunità del vivere quotidiano.

“Realizzeremo un percorso – raccontano gli organizzatori – un incontro di idee e azioni con il sostegno di buoni libri, un intreccio di competenze che esalta il tema della Felicità e lo declina in contesti diversi attraverso percorsi che attestano l’importanza dell’Essere e dell’Esserci. Felicità come buona prassi rivolta ai ragazzi ma che include le associazioni, gli educatori, i genitori”.

La rassegna, giunta ormai alla sua ottava edizione, è nata da un’idea della cooperativa sociale Bluania Onlus ed è realizzata annualmente grazie alla forte volontà della Giunta di Albissola Marina di dedicare una settimana e molti appuntamenti ai ragazzi, al loro mondo ed allo straordinario apporto che i libri possono dare alla formazione delle giovani generazioni.

Tanti gli appuntamenti e gli ospiti presenti, dal 5 al 11 novembre in un sussiego di attività, conferenze e laboratori.

Venerdì 9 alle 16 al MuDA Exhibition Centre, Valentina Giordano presenta il suo libro “I genitori perfetti non esistono” (Sperling & Kupfer). Sabato 10 alle 11 sempre al MuDA, Dario Apicella con “La felicità in un libro” tra letture, musiche e canzoni. Sempre sabato si continua con ospite, nel pomeriggio, l’illustratore Marco Somà con il suo libro “Il venditore di felicità”. Domenica alle ore 15,00 sarà invece la volta di Stefano Pastorino ed il suo domanDINO, in un laboratorio per adulti e bambini. Ma nel programma anche sport con le associazioni del territorio albissolese, yoga, musica, e letture animate nei caruggi di Albissola Marina.

“Siamo felici di ospitare la manifestazione che si conferma essere un atteso e importante appuntamento culturale per la città nel quale i bambini diventano, per alcuni giorni, protagonisti indiscussi”, conclude la vicesindaca Nicoletta Negro.