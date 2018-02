Vi aspettiamo tutti in maschera per passare insieme un magico Carnevale! Intrattenimento a cura di Tazmanianimazione: ci saranno lo spettacolo del Mago Taz con le bolle di sapone giganti e le sculture di palloncini per tutti i bimbi, la merenda con pane e nutella e ovviamente non può mancare la pentolaccia.

Sfilata delle maschere più originali: le prime tre verranno premiate con una cena in omaggio!

E ancora babydance e tanti giochi!