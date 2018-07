Anche questa estate ritorna “Il Benessere entra nel SACCO”: domenica 22 luglio sarà una giornata dedicata al benessere in cui conosceremo e vivremo i benefici della risata con Antonio Kallol Carlucci, attore e teatroterapeuta, incontreremo e sentiremo la potenza guaritrice della musica con il musicista e musicoterapeuta Agostino Nirhod Fortini, accompagnato al pianoforte dal maestro Maurizio Fiaschi, sperimenteremo, guidati dalla cantante e attrice Angela Sohana Atteo, il “voicing” la forza liberatrice della voce.

In contemporanea agli eventi, per chi lo desiderasse, verranno offerte minisessioni gestite e condotte da operatori olistici in cui si potrà sentire il tocco del massaggio. Alla sera concluderemo con un Bagno di Gong, condotto da Daniele Mahendra Riggiardi, Master Gong e terapeuta del suono, in cui verremo avvolti da un rilassante massaggio sonoro.

RICAPITOLANDO

ore 15.00 LA RISATA con Antonio Kallol Carlucci

ore 16.30 MUSICO – TERAPIA con Agostino Nirhod Fortini e l’accompagnamento al pianoforte del maestro Maurizio Fiaschi

ore 17.00 – in contemporanea agli eventi MINI SESSIONI DI MASSAGGIO

ore 18.00 VOICING con Angela Sohana Atteo

ore 21.30 IL BAGNO DI GONG con Daniele Mahendra Riggiardi

Si consiglia abbigliamento comodo

Porta con te un tappetino tipo yoga o una coperta e un cuscino

Prenotazioni obbligatorie – posti limitati – Ingresso riservato ai soci