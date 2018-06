“I Venerdì in Villa”

Ritorna l’appuntamento del venerdì nell’affascinante giardino di Villa Groppallo, che ospita il Museo Civico e la biblioteca comunale. Un programma rinnovato in cui la cultura e le tradizioni saranno il filo conduttore delle iniziative. Le tradizioni, i grandi artisti ma non solo e anche un “orecchio” speciale per la musica con serate d’autore.

Gli appuntamenti

6 luglio – Presentazione del libro LA GALLINA, storie di gioco d’azzardo di Daniele RACO

13 luglio – LA LIGURIA DELLE ARTI, un viaggio tra arte, letteratura e poesia con Pino Petruzzelli

20 luglio – Presentazione del libro “OPERAZIONE SALE E PEPE – Squadra speciale minestrina in brodo” di Roberto Centazzo

27 luglio – Presentazione del libro CASTING, cosa non fare ad un provino TV” di Graziano CUTRONA

3 agosto – Concerto “La musa, l’angelo, il duende”

10 agosto – Concerto de IL TRIO – brani celebri in versione swing e jazz

7 settembre – Spettacolo teatrale a scopo benefico “Andy e Norman” – Compagnia Teatro Civico 9